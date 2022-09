Unfall mit Lkw und Fahrrad führt zu Verkehrsbehinderungen

In einen Unfall am Mittwochvormittag in Biberach an der Kreuzung Birsmarck-/Zeppelinring und Bahnhofstraße waren ein Lkw und ein Fahrrad verwickelt.

Die Person auf dem Rad wurde nach Angaben von Einsatzkräften verletzt. Die Feuerwehr Biberach war im Einsatz. Wegen der Absperrung des Unfallbereichs durch die Polizei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die aktuell andauern.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.