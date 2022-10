Unfall in stockendem Verkehr

Am Dienstag, 4. Oktober, fuhr in Biberach ein Fahrer eines Sattelzugs einem Gespann hinten auf. Gegen 13 Uhr war der 55-Jährige laut Polizei mit einem Sattelzug in der Kolpingstraße unterwegs. Der Verkehr stockte. Weil er wohl unachtsam war, fuhr er einem vor ihm fahrenden 47-Jährigen zwei Mal hinten auf. Der war in einem Mercedes mit Anhänger unterwegs. Durch den Unfall erlitt der Fahrer des Mercedes leichte Verletzungen. Die Polizei Biberach ermittelt nun die genaue Unfallursache. Sie schätzt den Schaden auf 3000 Euro.