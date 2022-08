Unfall gebaut und Drogen in der Hosentasche

Am Montag erlitt ein Motorradfahrer in Biberach schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 32-Jähriger kurz vor 14.30 Uhr mit seiner Yamaha in der Vollmerstraße in Richtung Stadtmitte. Ohne fremde Einwirkung kam er nach rechts von der Straße ab und stürzte. Beim Unfall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelte, dass der 32-Jährige keinen Führerschein besitzt. Außerdem fanden die Beamten harte Drogen in seiner Hosentasche. In seinem Rucksack hatte der Fahrer zudem Utensilien zum Konsum von Drogen deponiert. Weil sich der Verdacht erhärtete, dass der 32-Jährige auch Drogen zu sich genommen hatte, entnahm ihm ein Arzt Blut. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu.