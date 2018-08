Unfall an roter Ampel

Zu einem Unfall an einer Ampel Ampel Bismarckring/Bahnhofstraße in Biberach ist es am Freitagabend gekommen. Gegen 21.30 Uhr hielt dort ein 32-jähriger Autofahrer an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er in Richtung Gaisentalstraße los. Aus der Bahnhofstraße kam ein 20-jähriger Rollerfahrer an die Kreuzung. Er bog trotz Rotlichts nach links ab und stieß mit dem Auto zusammen. Dabei wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Er musste in der Klinik versorgt werden. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme in der Klinik stellten die Beamten fest, dass der Rollerfahrer Alkohol getrunken hatte. Außerdem wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Für die Ermittlung des Rauschmitteleinflusses wurden zwei Blutproben entnommen.