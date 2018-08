Unentschieden in Haslach

Mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:0) haben sich am Freitagabend der SV Haslach und der SV Dettingen II in der Fußball-Kreisliga A I getrennt. Bis zur 18. Minute war das Spiel in Haslach ausgeglichen. Ein Foulelfmeter, getreten durch Andreas Dinser, brachte die Heimelf in Führung (18.). Danach hatten die Gastgeber die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, doch der Pfosten stand im Weg. Kurz vor der Pause sah SVD-Spieler Roland Oberle Gelb-Rot. Haslach konnte das Überzahlspiel im zweiten Durchgang nicht nutzen. Ganz im Gegenteil, ein Foulelfmeter für die Gäste, verwandelt durch Jonas Weiss brachte den 1:1-Ausgleich (70.). In der Schlussminute verhinderte der Pfosten erneut einen Treffer der Platzherren.