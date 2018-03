Unentschieden im Spitzenspiel

Im Duell Erster gegen Zweiter hat es in der Fußball-Kreisliga A II keinen Sieger gegeben. Die Begegnung zwischen Achstetten und Schemmerhofen endete 1:1. Verfolger Baustetten kam gegen die SG Mettenberg nicht über ein Remis hinaus.

SV Schemmerhofen – TSG Achstetten 1:1 (1:0). Die vielen Zuschauer sahen ein intensives Kreisliga-A-Spitzenspiel. Bereits in der achten Minute konnte der SVS durch Dennis Bertsch mit 1:0 in Führung gehen. Erst nach gut einen halben Stunde hatten die Gäste ihre erste Tormöglichkeit. In der zweiten Halbzeit war die TSG besser. Ein Handelfmeter von Lorenzo Loris Stabile in der 62. Minute sorgte für den mittlerweile verdienten 1:1-Ausgleichtreffer. Bei diesem insgesamt gerechten Ergebnis blieb es bis zum Schlusspfiff.

SC Schönebürg – SV Burgrieden 2:2 (2:1). In der ersten Halbzeit hatte der SC Schönebürg mehr Möglichkeiten und ging verdient mit einer 2:1-Führung in die Pause. Der zweite Durchgang gehörte den Gästen, denen der verdiente Ausgleich gelang. Tore: 1:0 Philipp Auer (14.), 1:1 Eigentor (22.), 2:1 Manuel Schlaich (24. FE), 2:2 Tobias Schaich (73.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für den SV Burgrieden (77.). Res.: 1:3.

SV Laupertshausen – TSV Ummendorf II 6:1 (2:0). Der frühe Führungstreffer sorgte gleich zu Beginn für Ruhe beim SV Laupertshausen. In der zweiten Halbzeit marschierten die Gastgeber auf einen nie gefährdeten Heimerfolg zu. Tore: 1:0 Steffen Miller (3.), 2:0, 4:0, 6:0 Patrick Wendling (10., 59., 68.), 3:0 Christian Jörg (54.), 5:0 Lars Feldt (65.), 6:1 Stefan Kärcher (89. FE).

SV Äpfingen – TSG Maselheim-Sulmingen 2:0 (1:0). Ein gutes besuchtes Derby gab es in Äpfingen. Das Spiel war allerdings holprig mit wenigen Höhepunkten. Der SVÄ verwerte zwei Chancen konsequent. Tore: 1:0 Manuel Schneider (18.), 2:0 Nikolai Renz (71.). Res.: 4:0.

SV Mietingen II – SF Bronnen 0:3 (0:2). Die Gäste waren die überlegene Mannschaft. Mietingen II kam zu keinen zwingenden Möglichkeiten. Tore: 0:1 Stephan Schrepler (20.), 0:2 Marius Baur (41.), 0:3 Tomislav Jauer (86.). Bes. Vork.: Der SVM verschießt einen Foulelfmeter (67.).

SG Mettenberg – SV Baustetten 1:1. Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, konnten aber ihre Chancen nicht in Tore ummünzen. In der zweiten Halbzeit machten die Gäste Druck und gingen in der 52. Minute durch Klaus Romer mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit versuchte der SVB, das Ergebnis zu erhöhen, ließ aber viele Chancen liegen. Stattdessen gelang in der 87. Minute der SG Mettenberg der Ausgleichstreffer, Torschütze war Simon Fischer. Res.: 3:6.

SGM Warthausen/Birkenhard – FC Wacker Biberach 4:0 (1:0). Wacker präsentierte sich in der ersten Viertelstunde stark. Nach der Führung der Gastgeber war der Widerstand der Gäste allerdings gebrochen. Tore: 1:0 Patrick Wilpert (15.), 2:0, 3:0 Jochen Hauler (47., 77.), 4:0 Tobias Gerster (90.). Res.: 2:8.