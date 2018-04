Unentschieden im Regionenliga-Derby

In der Frauenfußball-Regionenliga VI haben sich der SV Reinstetten und der FC Bellamont im Derby mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Der SV Alberweiler II siegte bei der SG Aulendorf mit 1:0. Bellamont ist damit weiterhin Tabellendriter, Alberweiler II schob sich auf den vierten Platz vor.

SV Reinstetten – FC Bellamont 2:2 (0:2). Beide Mannschaften starteten gut in die Partie. In der elften Minute wurde Bellamonts Mara Eschbach im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Sina Wirthensohn souverän. In der 17. Minute schob FCB-Angreiferin Mara Eschbach zum 0:2 ein. Im Anschluss blieb Bellamont die spielbestimmende Mannschaft, scheiterte allerdings mehrmals am Pfosten. So ging es mit 0:2 in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit konnte Bellamont nicht mehr an die Leistung aus Durchgang eins anknüpfen und Reinstetten kam besser ins Spiel. Franziska Rapp gelang der Anschlusstreffer zum 1:2 (67.). Der SVR beherrschte das Spiel weitgehend, Sophia Ströbele nutzte den Aufschwung und vollendete vier Minuten später zum 2:2-Ausgleich, was letztlich auch der Endstand war.

SG Aulendorf – SV Alberweiler II 0:1 (0:1). Die Gäste aus Alberweiler kamen besser ins Spiel. Bereits in der fünften Minute traf Louise Reimann aus 16 Metern sehenswert per Direktabnahme zum 1:0. Aulendorf versuchte zurückzukommen, konnte sich aber wie der SVA keine klaren Torchancen erspielen. Nach der Halbzeit kam Aulendorf lediglich durch einige Standards gefährlich vor das Tor. Der SVA war bemüht, wieder mehr Spielanteile zu erlangen, hatte aber seine besten Chancen nach Eckbällen. In der letzten Viertelstunde versuchte Aulendorf nochmal alles, aber die Gästeabwehr stand sicher und ließ kaum Chancen zu, sodass der knappe Sieg der Gäste aus Alberweiler am Ende verdient war.