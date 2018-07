Unbekannter zerrt Frau in Hinterhof

In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekannter Mann in Biberach eine 26-jährige Frau auf massivste Weise bedrängt. Die Frau war auf dem Heimweg und ging um kurz nach zwei Uhr am Landratsamt vorbei in Richtung Königsbergallee. Plötzlich trat ein dunkel gekleideter Mann an sie heran. Der Unbekannte bedrängte die Frau mit sexuellen Absichten und zerrte sie in einen Hinterhof.

Ein Anwohner hörte die Hilferufe der Überfallenen und rief sofort die Polizei. Der Angreifer ergriff sofort die Flucht. Zeugen sahen ihn in Richtung Karlsbadweg wegrennen. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die 26-Jährige blieb unverletzt. Sie konnte den Angreifer aufgrund der Dunkelheit nur vage beschreiben. Der Mann hat einen dunklen Hauttyp und sprach in einer ihr nicht bekannten Sprache.

„Es war der einzige Fall, der sich bisher in dieser Form während des Schützenfest abgespielt hat“, sagt Uwe Krause, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ulm. Die Tat sei sehr massiv gewesen. „Wenn das keiner mitbekommen hätte, wäre möglicherweise noch Schlimmeres passiert.“