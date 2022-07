Unbekannter zerkratzt Autos: Polizei sucht Zeugen

Insgesamt fünf Autos hat ein Unbekannter am Wochenende in Biberach beschädigt. das berichtet die Polizei.

Die Autos standen von Samstag auf Sonntag in der Freiburger Straße im Bereich des Bahnhofs. Ein Unbekannter lief vermutlich mit einem spitzen Gegenstand an den Autos entlang und zerkratzte deren Beifahrerseite. Ein fünftes Auto stand in der Rißstraße nicht weit entfernt. Hier zerkratzte der Unbekannte die Fahrertüre großflächig. Die Tat entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Biberach, Telefon 07351/4470, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die die Tat möglicherweise bemerkt haben könnten.