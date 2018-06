Unbekannter will Automat knacken

Mit einem Schweißbrenner oder ähnlichem hat sich jemand in der Nacht zum Freitag an einem Zigarettenautomaten im Krummen Weg in Biberach zu schaffen gemacht, teilt die Polizei mit. Die dunkel bekleidete Person wurde gegen 0.45 Uhr beobachtet, wie sie die Metallverriegelung des Automaten aufbrennen wollte, dann aber floh. Zurück blieb ein Schaden an dem Automaten in Höhe von etwa 1000 Euro, schätzen die Beamten. Bekleidet war der Täter unter anderem mit einer schwarzen Mütze mit grauen Streifen und einer dunklen, hüftlangen Jacke.