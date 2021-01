Unbekannter steckt Autos in Brand

Ein Unbekannter hat am Samstagabend zwei Fahrzeuge in Biberach in Brand gesetzt. Zeugen bemerkten die zwei brennenden Fahrzeuge und alarmierten die Feuerwehr.

Um 18.40 Uhr fuhren Feuerwehr und Polizei zunächst in die Ulmer Straße. Dort wurde ein brennender Opel gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Auto oberhalb des rechten Vorderrads.

Kurz zuvor hatte in der Kaimstraße in Birkendorf ein Renault im Bereich des rechten Vorderrads gebrannt. Dieser Brand wurde der Polizei erst später gemeldet.

Die Entdecker hatten den Brand selbstständig mit Schnee gelöscht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 6000 Euro.