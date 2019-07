Unbekannter klaut Fahrrad

Ein unbekannter Dieb hat am Mittwoch in Biberach nicht nur ein Fahrrad gestohlen. Er schlug einen Zeugen, der ihn am Wegfahren hindern wollte. Das teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte kam gegen 19.30 Uhr in der Heusteige mit einem Zeugen ins Gespräch. Nach dem Gespräch begab er sich in eine Tiefgarage und ließ einen leeren Einkaufswagen auf der Straße stehen. Der Zeuge sah, wie der Unbekannte dort ein Fahrrad nahm. Der Zeuge wollte ihn am Wegfahren hindern. Beim folgenden Gerangel erlitt der Zeuge durch einen Schlag ins Gesicht leichte Verletzungen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem flüchtigen Täter, konnte ihn aber nicht finden.

Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) sucht Zeugen. Der soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein, zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung.