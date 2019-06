Unbekannter greift zwei Männer an

Ein unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen zwei Männer auf einem Spielplatz in der Jahnstraße in Biberach angegriffen. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Angreifer.

Gegen 7 Uhr saßen die beiden Männer auf einem Spielplatz, ein Pärchen mit Hund habe den Spielplatz betreten. Der Mann, der in Begleitung der Frau war, habe die beiden Männer im Verlauf eines Streits angegriffen. Wie die Polizei mitteilte waren die beiden Verletzten stark betrunken. Der mutmaßliche Täter soll Südosteuropäer gewesen sein und etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hatte schwarze, nach hinten gekämmte Haare. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jeans. Er war in Begleitung einer Frau und eines beigefarbenen, kniehohen Hundes.