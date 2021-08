Unbekannter flüchtet: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Unbekannter hat am Sonntag bei Biberach einen schweren Verkehrsunfall verursacht und suchte das Weite. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr kurz nach 13 Uhr auf der B 30 in Richtung Ulm. Vermutlich hatte er die Ausfahrt B312/Jordanei/Ochsenhausen verpasst. Nach der Brücke über das Jordanei bog er verbotswidrig nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen ab und fuhr in entgegengesetzt in Richtung Jordanei.

Durch das rücksichtslose Fahrmanöver musste ein Mercedes eine Vollbremsung machen. Dahinter fuhr ein 59-Jähriger mit seinem BMW-Motorrad. Der konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte dem Mercedes in das Heck. Der 59-Jährige Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Sein 13-jähriger Sozius flog ebenfalls vom Motorrad. Er blieb unverletzt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Die B 30 musste an der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die sucht nun nach dem Unfallverursacher. Der soll mit einem weißen Kleinwagen mit GAP (Garmisch Partenkirchen) Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Dieser ist unbeschädigt.