Unbekannter entwendet Rucksack

Einer 37-Jährige ist am Montag in Biberach ihr Rucksack abhanden gekommen. Gegen 17.20 Uhr stellte die Frau diesem in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße ab. Als sie laut Polizei dann für ein paar Minuten nach draußen ging, ließ sie diesen unbeaufsichtigt auf einer Sitzbank zurück. Als sie wiederkam musste sie feststellen, dass ein Unbekannter ihr Gepäck samt Wertgegenständen entwendet hatte. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter und den Rucksack.