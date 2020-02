Unbekannter entblößt sich vor Mädchen

Ein unbekannter Mann soll sich am Montagmorgen in Biberach vor einem Kind entblößt haben. Laut Angaben der Polizei war kurz nach acht Uhr ein neunjähriges Mädchen zu Fuß auf dem Gehweg an der Gaisentalstraße unterwegs. Plötzlich sei ihr aus dem Parkplatz eines Geschäftes ein Mann entgegen gekommen. Dieser soll sich unsittlich gezeigt haben, worauf das Mädchen wegrannte. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Der Täter sei etwa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Seine Haare sollen dunkelbraun sein und an einem Finger soll er einen silbernen Ring getragen haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose (vermutlich eine Arbeitshose) mit Seitentaschen, einer schwarzen, hüftlangen Jacke mit Kapuze und schwarzen Schuhen.