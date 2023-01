Unbekannter bricht in Geschäft ein

Der Einbruch ereignete sich laut Polizei am Wochenende zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in der Hermann-Volz-Straße. Dort hebelte der Einbrecher laut Polizei ein Kellerfenster auf, begab sich dann ins Erdgeschoss und suchte in den Büros nach Beute. Der Unbekannte brach dabei sämtliche Schränke und Schließfächer auf und fand laut Polizei wohl Bargeld. Zurück blieb zudem ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.