Unbekannter bricht in Firma ein

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch in Firmenräume in Biberach eingebrochen. Davon berichtet die Polizei.

Zwischen 18.30 und 7 Uhr versuchte ein Unbekannter die Tür an dem Geschäft in der Straße „Alter Postplatz“ aufzuhebeln. Seine Versuche misslangen und so schlug er ein Loch in die Türscheibe. Durch dieses gelangte er ins Innere. Auf seiner Suche fand er Geld, das nahm er mit. Das Polizeirevier Biberach sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.