Unbekannter beschädigt ein geparktes Auto

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt derzeit die Biberacher Polizei. Laut Mitteilung hatte am Mittwoch in der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr ein Unbekannter im Parkhaus Ulmer Tor einen Renault beschädigt – vermutlich beim Ein- oder Ausparken, so die Polizei. Der Unbekannte fuhr das Auto hinten links an und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Der Schaden am Renault wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07351 / 4470 zu melden.

Die Polizei weist allgemein darauf hin, dass Beschädigungen am Auto für die Besitzer sehr ärgerlich sind – vor allem, wenn der Verursacher nicht bekannt ist. Denn dann muss der Betroffene die Kosten für den Schaden selbst übernehmen. Ist der Verursacher des Unfalls bekannt, wird die Schadensregulierung über die Versicherung des Verursachers abgewickelt. Nicht nur aus diesem Grund darf der Autofahrer nach einem Unfall nicht wegfahren. Unfallflucht sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, so die Polizei. Wer einen Unfall verursacht, muss sich darum kümmern oder die Polizei verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.