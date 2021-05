Unbekannter bedroht 19-Jährige mit Messer und flieht

Mit Gewalt hat ein bislang unbekannter Mann am Montag in Biberach versucht, an das Geld einer 19-jährigen Frau zu kommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat.

Wie die junge Frau später der Polizei schilderte, ging sie kurz nach 11.30 Uhr zu Fuß durch die Kolpingstraße in Richtung Stadtgarten. Beim Stadtgarten habe sie ein Unbekannter angesprochen und die 19-Jährige in ein Gespräch verwickelt. Gemeinsam gingen sie laut Polizeibericht den Fußweg zum Weißen Turm entlang und setzten sich auf eine Holzbank am Fußweg.

Plötzlich drohte der Unbekannte mit einem Teppichmesser und wollte das Geld der jungen Frau aus ihrer Tasche holen. Die 19-Jährige wehrte sich und rief laut um Hilfe. Ein Zeuge wurde aufmerksam, verständigte die Polizei und eilte dem Opfer zu Hilfe. Der Angreifer aber flüchtete ohne Beute in den Stadtgarten.

So wird der Unbekannte beschrieben

Den Unbekannten beschrieb die junge Frau laut Polizei als einen etwa 25 Jahre alten mutmaßlichen Südeuropäer. Er hat schwarze, kurze Haare und einen leichten Bart. Der auffallend schlanke Mann sprach deutsch ohne Akzent. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und eine gelb-schwarze Basecap mit der Aufschrift „GUCCI“. Außerdem hatte der Unbekannte einen hellbraunen Rucksack dabei. Eine schwarze Bauchtasche der Marke Eastpack trug er schräg um den Oberkörper.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt und sucht den Mann. Sie bittet um Hinweise und fragt: Wer hat die Tat am Montag, kurz nach 11.30 Uhr, im Stadtgarten beobachtet? Wer hat den beschriebenen Mann gesehen? Wer kennt den Mann? Wer kann sonst Hinweise geben? Hinweise nimmt an die Kriminalpolizei Biberach unter der Telefonnummer 07351/4470 entgegen.