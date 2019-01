Unbekannter bedrängt und verfolgt Elfjährige

Ein bisher unbekannter Mann hat am Dienstag in Biberach mehrmals eine elfjährige Schülerin bedrängt. Die Polizei fahndet nun nach dem Verdächtigen und sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, stand das Kind gegen 13.20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Wilhelm-Leger-Straße. Der Fremde habe das Mädchen dort angesprochen. Er soll ihr zahlreiche Komplimente gemacht und gesagt haben, sie brauche keine Angst haben. Außerdem soll er der Schülerin an die Schulter gefasst haben.

Mann steigt ebenfalls in den Bus

Nach einigen Minuten kam der Bus in Richtung Bahnhof. Das Mädchen stieg ein und setzte sich bewusst zu einer Frau in eine Vierergruppe. Der Mann habe sich dazu gesetzt. Nachdem die Zeugin ihn verwies, sei er im Bus weiter gegangen. Am Busbahnhof stieg das Kind aus und fuhr mit einem anderen Bus weiter.

Auch in diesen Bus sei ihr der Verdächtige gefolgt. An einer aHaltestelle sei das Mädchen ausgestiegen, worauf ihr der Mann wieder gefolgt sei. Kurz vor einem Gebäude habe er das Kind eingeholt und nochmals angesprochen. Das Kind habe nach dem Mann geschlagen. Darauf sei er stehen geblieben und sie in ein Haus gerannt.

Die Personenbeschreibung:

Die Polizei in Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ist auf der Suche nach dem Unbekannten und nach der Frau im Bus.

Der Verdächtige soll etwa 50 Jahre alt sein, schlank und etwa 1,70 Meter groß. Gesprochen habe er Deutsch mit schwäbischem Einschlag. Er soll breite Schultern haben, ohne dabei sportlich zu wirken.

Getragen habe er einen grauen Dreitagebart, eine schwarze Sonnenbrille und eine schwarze Baseballkappe.

Bekleidet sei der Mann mit einer dunkelgrauen Daunenjacke, hellgrauem Kapuzenpulli, dunkelblauer Jeans und einem blau-schwarzen Bergsteigerrucksack gewesen. Unter dem rechten Auge soll er eine Wunde haben.

Hinweise zum Verdächtigen und dem Vorfall nimmt die Polizei Biberach unter der Telefonnummer 07351/4470 entgegen.