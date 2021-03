Unbekannte montieren Autoräder ab

Vier bislang unbekannte Männer haben laut Polizeibericht am Montag in Biberach die Räder an einem abgestellten Auto abmontiert und gestohlen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge muss die Tat gegen 3 Uhr passiert sein. Die Unbekannten bockten einen Audi A5 auf, um an die Räder zu kommen. Diese schraubten sie ab und nahmen sie mit. Vier Männer sollen die Tat verübt haben. Sie sollen mit einem schwarzen Mercedes E-Klasse und einem dunklen Golf zum Tatort gefahren sein. Die Männer in dem Mercedes werden auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren und eine Größe von ungefähr 1,80 Meter geschätzt. Einer der beiden soll blonde Haare haben. Die Männer, die im Golf unterwegs waren, werden auf ein Alter zwischen 18 und 35 Jahre und eine Größe von 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Einer von ihnen soll weiße Turnschuhe getragen haben, der andere habe geraucht. Die Biberacher Polizei (Telefon 07351/4470) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.