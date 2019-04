Unbekannte legen Brand in der Biberacher Stadthalle

Unbekannte haben nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Brand in der Stadthalle Biberach gelegt. Die Kriminalpolizei sucht nun mit Hochdruck nach den Tätern, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte. Der Schaden geht in die Tausende, verletzt wurde niemand.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Stadthalle Biberach ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 4 Uhr löste die Brandmeldeanlage aus, wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte. Dadurch sei Schlimmeres verhindert worden. Den Biberacher Feuerwehrleuten schlug aus dem Untergeschoss Rauch entgegen. Allerdings hatte die Feuerwehr den lokal begrenzten Brand schnell unter Kontrolle.

30 Einsatzkräfte vor Ort

„Während der Anfahrt hat sich bereits herausgestellt, dass es sich um keinen Fehlalarm handelt wie es sonst immer mal wieder passiert“, sagt Florian Hofmann, stellvertretender Kommandant der Biberacher Feuerwehr. Daher wurde ein weiterer Löschzug angefordert. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte in der Nacht vor Ort.

Problematisch bei dem Einsatz sei gewesen, dass es durch den Brand zu einer Verqualmung im Inneren des Gebäudes gekommen ist. „Neben der Brandbekämpfung mussten wir uns vor allem um die Belüftung des Gebäudes kümmern“, so Hofmann. Laut Stadtverwaltung hat sich der Rauch über den Aufzugsschacht verteilt hat. Etwa drei Stunden dauerte der Einsatz.

Viele Punkte noch unklar

Der Schaden summiert sich nach Angaben der Polizei auf mehrere tausend Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei Ulm waren noch am Sonntagvormittag am Brandort und untersuchten diesen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Brand in der Stadthalle gelegt wurde. Wie der Brand genau ausgebrochen ist und wie die Täter ins Gebäude gelangt sind – dazu hält sich die Polizei derzeit bedeckt. Man wolle die Ermittlungen nicht gefährden, heißt es auf SZ-Nachfrage.

Wann die Stadthalle wieder Besucher empfangen kann, müssen die kommenden Tage zeigen. Die nächsten Tage stehen keine Großveranstaltungen in der Stadthalle an, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung schreibt.

