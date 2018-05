Unbekannte knacken vier Autos

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Biberach mehrere Autos aufgebrochen. Betroffen sind nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vier Fahrzeuge. Die standen in der Bahnhofstraße und in der Breslauer Straße. In zwei Autos fanden die Diebe nichts, in einem dritten Bargeld. Ob aus dem vierten Wagen Wertsachen entwendet wurden, steht noch nicht fest ermittelt wegen der schweren Diebstähle und sucht die Täter. Die könnten bei allen Taten dieselben gewesen sein.

Die Polizei warnt außerdem davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Biberach unter der Telefonnummer 07351/4470 entgegen.