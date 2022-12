Unbekannte klauen Tresor aus Schule

Bei einem Eintruch in eine Schule in Biberach haben noch Unbekannte am Wochenende einen Tresor geklaut. Laut Polizei wurde zwischen Samstag und Sonntag ein Fenster an dem Gebäude in der Leipzigstraße aufgehebelt. Durch ein Fenster gelangten die Täter in das Gebäude. Im Inneren brachen sie zunächst zwei Türen auf und fanden dann in einem Büro einen kleinen Safe, den er mitnahm. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Spezialisten der Polizei sicherte die Spuren. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und sucht nun die Täter.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Telefon 0731 / 188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind.