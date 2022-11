Unbekannte brechen mehrere Gartenhütten auf

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte vier Gartenhütten in Biberach aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 16 Uhr und 10 Uhr in einer Gartenanlage bei der Hochvogelstraße. Daraus stahlen die Unbekannten überwiegend Lebensmittel. Die Polizei Biberach (Telefon 07351 / 4470) ermittelt nun nach den Tätern und sicherte Spuren. Wie hoch die Schäden an den Gartenhütten sind, war am Dienstag noch unklar. Die Polizei weist allgemein darauf hin, dass man sich auch in Schrebergärten vor Einbruch und Diebstahl schützen könne. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist die Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731 / 188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind.