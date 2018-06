Unbekannte beschmieren mehrere Gebäude

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte mehrere öffentliche Gebäude beschmiert: Neben der Stadtpfarrkirche und dem katholischen Gemeindezentrum St. Martin waren auch die öffentlichen Toiletten hinter der Kirche, das Braith-Mali-Museum und der Durchgang vom Museumshof zur Viehmarktstraße betroffen. Mit einem dicken Farbstift haben die Unbekannten teils großflächige Farbschmierereien mit ähnlichem Aussehen hinterlassen.

Die Polizei hat bereits die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und hofft durch Zeugenhinweise, die Übeltäter zu finden. „Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Uwe Krause, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. In der Regel würden solche Delikte zum Beispiel mit Sozialstunden bestraft. Dazu kämen noch die Schadensansprüche der Betroffenen. Die Reinigung oder ein neuer Anstrich könnten mehrere 1000 Euro kosten. Bisher gebe es zu den Tätern noch keine Erkenntnisse, so Krause. Die Polizei gehe aber davon aus, dass es sich um eine Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener handle. „Grundsätzlich nehmen Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum zu“, sagt der Sprecher. Schmierereien würden aber in der Polizeistatistik nicht einzeln aufgeführt, weshalb es keine genauen Zahlen gebe, wie häufig sich solche Delikte in Biberach ereigneten. Doch in den vergangenen Wochen würden immer wieder Farbschmierereien angezeigt, so der Sprecher. Dies liege daran, dass eine noch unbekannte Gruppe unterwegs sei.

Das Polizeirevier Biberach ermittelt in diesem Fall. Zeugen sollen sich telefonisch unter 07351/4470 melden.