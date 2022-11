Unbekannte beschädigen geparktes Auto

Bislang Unbekannte haben von Montag auf Dienstag in Biberach ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 67-Jähriger gegen 22 Uhr seinen Honda in der Banatstraße geparkt. Als er gegen 9 Uhr zu dem Wagen zurückkam, stellte er einen Schaden am Heck des Autos fest. Unbekannte hatten das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt-. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise.

Die Polizei weist grundsätzlich darauf hin, dass man nicht zulassen sollte, dass Menschen das Eigentum Dritter mutwillig beschädigen. Sie rät dazu, nicht wegzuschauen, wenn beobachtet wird, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt, und stattdessen Anzeige zu erstatten. Wer Zeuge von Vandalismus wird, sollte der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen geben.