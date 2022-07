Unbekannte beschädigen einen Bagger in der Buchauer Straße

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Biberach einen Bagger beschädigt. Der Bagger stand in der Buchauer Straße. Wie die Polizei weiter mitteilt, beschädigten die Unbekannten zwei Scheiben und flüchteten. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise auf die Täterschaft sind derzeit nicht vorhanden. Die Polizei weist darauf hin, dass eine Sachbeschädigung kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat sei. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge für die Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.