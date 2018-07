Ein elfjähriger Junge ist am Montag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Kurz nach 14 Uhr fuhr der Junge auf dem Radweg der Gaisentalstraße in Richtung Stadtmitte. Weil ihm ein Radfahrer entgegenkam fuhr der Mountainbiker auf die Straße. An der Einmündung zur Jahnstraße stand ein Auto, was der Elfjährige laut Polizei aber nicht sah. Er prallte gegen das Fahrzeug. Dabei verletzte er sich leicht. Der Schaden an den Fahrzeugen blieb gering.