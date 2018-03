Ummendorf verliert in Stafflangen

Tabellenführer Ummendorf hat in der Fußball-Kreisliga A I beim SV Stafflangen verloren. Verfolger Mittelbiberach kommt gegen Haslach nicht über ein Unentschieden hinaus. Erolzheim entschied das Illertalderby für sich.

SV Erlenmoos – SV Muttensweiler 3:1 (2:1). Der SVE erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der ersten Spielminute in Führung. Die Gäste wachten danach auf und kamen in der 25. Minute zum verdienten Ausgleich. Die Gastgeber konnten noch vor der Halbzeitpause den Führungstreffer erzielen. Im zweiten Durchgang hätte Erlenmoos durch zahlreiche hochkarätige Torchancen das Spiel viel früher für sich entscheiden können. Tore: 1:0 Fabian Gerner (1.), 1:1 Patrick Ruß (25.), 2:1 Christian Wiest (41.), 3:1 Daniel Kunz (90.+2). Res.: 2:2.

SV Winterstettenstadt – LJG Unterschwarzach 2:2 (0:1). Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel, das mit einem gerechten Remis endete. Beide Mannschaften hatten die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Tore: 0:1 Raphael Ritscher (33.), 1:1 Joachim Ziesel (48.), 1:2 Fabian Ritscher (79.), 2:2 Florian Müller (84.). Res.: 2:1.

SV Dettingen II – SV Erolzheim 0:3 (0:2). Nur in der Anfangsphase konnten die Gastgeber einigermaßen mithalten. Doch mit dem 0:2-Halbzeitstand war die Partie gelaufen. Im zweiten Durchgang verflachte die Partie zusehends. Tore: 0:1 Stefan Munteanu (12.), 0:2 Markus Högerle (38.), 0:3 Radu Daniel Armencea (77.).

FC Mittelbiberach – SV Haslach 2:2 (1:1). Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten. Das 2:2 stellt ein gerechtes Ergebnis dar. Tore: 1:0 Fabian Zell (13.), 1:1 Marius Pfeiffer (27.), 1:2 Simon Föhr (71.), 2:2 Marcin Zukowski (80.). Res.: 4:1.

SV Stafflangen – TSV Ummendorf 2:0 (1:0). In einem guten Spiel hatte im ersten Durchgang der SV Stafflangen mehr von der Partie und führte verdient zur Halbzeitpause mit 1:0. Die zweite Halbzeit gehörte den Gästen, denen aber der Ausgleichstreffer versagt blieb. Erst in der Nachspielzeit konnte der SVS durch einen Konter alles klar machen. Tore: 1:0 Patrick Zoll (28.), 2:0 Martin Bieser (90+2).

SV Kirchdorf – FC Bellamont 1:3 (1:1). Der SV Kirchdorf legte stark los und sah nach einer Viertelstunde wie der sichere Sieger aus. Nach dem Ausgleich in der 19. Minute wurden die Gastgeber immer schwächer und bezogen am Ende eine verdiente Heimniederlage. Tore: 1:0 Andreas Slawik (2.), 1:1 Steffen Kibler (19.), 1:2, 1:3 Stephan Maucher (54., 90.+3). Res.: 4:3.

FV Biberach II – SV Ochsenhausen II 1:6 (0:1). Tore: 0:1, 0:3, 1:5 Johannes Ruf (10., 53., 83.), 0:2, 0:4 Lukas Malek (49., 57.), 1:4 Denis Hoxha (81.), 1:6 Eigentor (90.).