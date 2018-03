Ummendorf unterstreicht seine Favoritenrolle

In der Fußball-Kreisliga A I hat der TSV Ummendorf den FC Bellamont mit 6:0 abgefertigt. Haslach schickte den FV Biberach II gar mit 8:1 nach Hause. Die Partie Erolzheim – Winterstettenstadt wurde abgesagt.

SV Haslach – FV Biberach II 8:1 (4:0). Nach einer Viertelstunde war das Spiel gelaufen. Zum Schluss siegte der SV Haslach mit 8:1 über einen in allen Belangen unterlegenen Gegner. Der Heimerfolg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: 1:0, 7:0 Marius Pfeiffer (6., 65.), 2:0 Nico Föhr (7.), 3:0 Eigentor (15.), 4:0, 5:0 Alexander Ziesel (19., 55.), 6:0 Marc Boscher (58.), 7:1 Hakan Güngör (83.), 8:1 Nico Kiefer (89.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für den FV Biberach II (72.).

TSV Ummendorf – FC Bellamont 6:0 (2:0). Nur in der Anfangsphase konnte der FC Bellamont das Spiel einigermaßen offen gestalten. Nach dem 1:0 in der 20. Minute dominierte der TSV und fuhr einen auch in dieser Höhe verdienten Heimerfolg ein. Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 6:0 Matthias Hatzing (20., 26., 72. FE, 83.), 3:0 Timo Ditscher (69.), 5:0 Matthias Knupfer.

SV Stafflangen – SV Muttensweiler 4:0 (2:0). In der ersten Halbzeit war die Begegnung noch ausgeglichen, wobei der SVS die bessere Chancenauswertung hatte. Im zweiten Durchgang bestimmte dann Stafflangen das Spielgeschehen und baute den Vorsprung weiter aus. Tore: 1:0 Manuel Schirmer (14.), 2:0 Patrick Zoll (43.), 3:0 Bernd Weiler, 4:0 Martin Bieser (79.).

SV Ochsenhausen II – SV Erlenmoos 3:0 (1:0). Eine gute Defensivarbeit legte den Grundstein für den Heimerfolg des SVO II. Die Platzherren spielten konzentriert, ließen nur wenige Chancen zu und nutzten ihre Möglichkeiten vorne konsequent. Der Lohn war ein verdienter Heimerfolg. Tore: 1:0 Marius Patzelt (22.), 2:0, 3:0 Martin Bamberger (55., 60.).