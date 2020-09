Ummendorf setzt sich knapp durch

In der Fußball-Kreisliga A I hat der TSV Ummendorf knapp gegen Erlenmoos/Ochsenhausen gewonnen. Wacker Biberach fertigte den SV Dettingen II mit 5:0 ab. Stafflangen gewann deutlich in Erolzheim und Winterstettenstadt kam zu einem klaren 4:0-Heimerfolg gegen den SV Ellwangen.

FC Wacker Biberach – SV Dettingen II 5:0 (1:0). Die Gastgeber waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Bei einer besseren Chancenauswertung hätte der Sieg durchaus noch höher ausfallen können. Die Gäste hatten nur eine Tormöglichkeit während des gesamten Spiels. Tore: 1:0 Krystian Kondarewicz (39.), 2:0 Mehmet Sahin (67. FE), 3:0 David Schmid (72.), 4:0 Felix Werner (76.), 5:0 Markus Maichle (90.).

SGM Rot/Haslach – FC Bellamont 0:1 (0:1). Die zahlreichen Zuschauer sahen ein hart umkämpftes, hektisches und bis zum Schlusspfiff spannendes Derby. Die Schlüsselszene der Partie war in der 44. Minute. FCB-Torhüter Simon Barth hielt einen Foulelfmeter, im Gegenzug erzielte Ricco Heckenberger das Tor des Tages. Die Platzherren drängten im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, aber auch der FC Bellamont blieb mit seinen Kontern immer gefährlich. Res.: 2:2.

SV Erolzheim – SV Stafflangen 1:4 (0:0). Nur in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber das Spiel noch auf Augenhöhe gestalten. Nach dem Doppelschlag der Gäste in der 50. und 51. Minute hatte der SVE nicht mehr viel zu bestellen. Der Gast aus Stafflangen kontrollierte das Spiel und machte durch zwei weitere Tore den Sack endgültig zu. Mehr als der Ehrentreffer war für den SVE nicht mehr drin. Tore: 0:1 Simon Wiemer (50.), 0:2 Oliver Straub (51.), 0:3, 0:4 Marvin Fetscher (72., 74.), 1:4 Markus Högerle (82.). Res.: 1:1.

SV Kirchdorf – LJG Unterschwarzach 1:1 (1:1). Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der ersten Spielminute konnte LJG-Spieler Joachim Welte einen Foulelfmeter verwandeln. In der 12. Spielminute gelang SVK-Spieler Karatas Öztürk der 1:1-Ausgleichstreffer. Bei diesem gerechten Spielstand blieb es bis zum Schlusspfiff. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für die LJG in der 82. Minute. Res.: 0:2.

SV Winterstettenstadt – SV Ellwangen 4:0 (1:0). Den Grundstein für den deutlichen Heimerfolg legte der SVW durch seine Tore kurz vor der Halbzeit (40.) und zu Beginn des zweiten Durchgangs (49.). Der Gast aus Ellwangen fand danach nicht mehr ins Spiel. Durch zwei weitere Treffer kam Winterstettenstadt noch zu einem deutlichen Heimsieg. Tore: 1:0, 4:0 Niklas Müller (40. 78.), 2:0 Julian Maucher (49.), 3:0 Lukas Baur (55.) Res.: 1:1.

TSV Ummendorf – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen I 3:2 (1:2). Die erste Halbzeit gehörte den Gästen, der Lohn war eine 2:1-Führung zur Pause. Im zweiten Durchgang legten die Gastgeber dann eine Schippe drauf und kamen zu einem letztendlich verdienten Heimsieg. Spieler des Tages war TSV-Akteur Matthias Hatzing mit seinen drei Toren. Tore: 0:1 Sebastian Müller (20.), 1:1, 2:2, 3:2 Matthias Hatzing (31., 58., 76.), 1:2 Simon Mohr (42.). Res.: 4:3.

SGM Muttensweiler/Hochdorf – FV Biberach II 2:1 (1:1). Zu einem insgesamt glücklichen Heimsieg kam die SGM. Die Gäste aus Biberach waren den Platzherren technisch über 90 Minuten überlegen. Die Gastgeber hielten dagegen und hatten am Ende das Glück des Tüchtigen. Tore: 0:1 Andrej Walter (27.), 1:1 Oliver Mayer (45.), 2:1 Oliver Mayer (56. FE). Bes. Vork.: SGM-Spieler Julian Gebhart hält einen von Andrej Walter getretenen Foulelfmeter (63.).