Ummendorf reicht starke Viertelstunde

Tabellenführer TSV Ummendorf hat in der Fußball-Kreisliga A I letztlich ungefährdet beim SV Winterstettenstadt gewonnen. Dem SV Erolzheim reicht ein Sommerfußballspiel zum Heimerfolg gegen den SV Ochsenhausen II, der FC Mittelbiberach fertigt die LJG Unterschwarzach ab und Kirchdorf wird in Erlenmoos seinem Ruf als launische Diva wieder einmal gerecht.

SV Dettingen II – FC Bellamont 1:2 (0:1). Die Heimelf bestimmte den ersten Spielabschnitt. Aus dem Nichts heraus fiel aber in der 38. Minute das 1:0 für die Gäste durch Stefan Vogel. Auch in der zweiten Halbzeit waren zunächst die Gastgeber besser. Aber die einfach effektiveren Gäste konnten wiederum in der 72. Minute durch Uwe Martin auf 2:0 erhöhen. Dem SV Dettingen blieb nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand in der 85. Minute, durch einen Foulelfmeter getreten von Christian Schwaier.

SV Haslach – SV Muttensweiler 0:0. Die Gastgeber hatten in den ersten 45 Minuten mehr vom Spiel, allerdings wurden teilweise gute Tormöglichkeiten vergeben. In der zweiten Halbzeit gab es auf beiden Seiten nur wenige Chancen. So deutete sich schon frühzeitig ein 0:0 an. Res.: 1:4.

SV Erolzheim – SV Ochsenhausen II 2:0 (2:0). Eine schwache Kreisliga-A-Partie sahen die Zuschauer in Erolzheim. Die Gäste standen sehr tief und der SVE tat nur so viel wie unbedingt nötig war. In der 24. Minute brachte Stefan Munteanu den Gastgeber in Führung. Adrian Greiner legte in der 42. Minute zum 2:0-Endstand nach. Der SV Ochsenhausen II tat im zweiten Durchgang zu wenig, um den SV Erolzheim noch in Gefahr bringen zu können.

FC Mittelbiberach – LJG Unterschwarzach 5:1 (4:1). Ohne Auswirkungen blieb das frühe 1:0 (3.) der Gäste. Danach war es eine einseitige Partie, bei der der FCM klar das Sagen hatte. Nach dem 5:1 schalteten die Gastgeber einen Gang zurück, kamen aber niemals ernsthaft in Bedrängnis. Tore: 0:1 Eigentor (3.), 1:1 Reiner Reisch (17.), 2:1 Fabian Zell (21.), 3:1, 4:1 Max Kies (36., 45.), 5:1 Matthias Schmidberger (54./FE). Res.: 4:0.

SV Erlenmoos – SV Kirchdorf 2:0 (1:0). In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel ging der SVE in der 28. Minute durch Rafael Birkle mit 1:0 in Führung. Danach versäumten es die Gastgeber, die Partie frühzeitig in trockene Tücher zu bringen. So dauerte es bis zur 77. Minute, ehe Daniel Kunz mit dem 2:0 alles klar machen konnte. Res.: 3:2.

SV Winterstettenstadt – TSV Ummendorf 0:4 (0:1). Der Gast aus Ummendorf tat sich lange Zeit schwer gegen eine gut kämpfende Heimelf. Letztlich reichte aber dem Tabellenführer zum deutlichen 4:0-Erfolg eine starke Viertelstunde. Tore: 0:1 Johannes Romer (45.), 0:2 Matthias Hatzing (55. FE), 0:3 Matthias Hatzing (58.), 0:4 Linus Holzschuh (87.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Niklas Gröber (54. SVW).