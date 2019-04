Ummendorf punktet im Lokalderby

Der VfB Gutenzell hat mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Olympia Laupheim II seine kleine Heimflaute beendet und den zweiten Platz in der Fußball-Bezirksliga Riß gefestigt. Der SV Sulmetingen kam in Schwendi nicht über ein 0:0 hinaus und liegt zwei Punkte hinter dem VfB. Ringschnait dagegen schwimmen im Rennen um Platz zwei mehr und mehr die Felle davon, im Derby in Ummendorf gab es ein 1:1. Die TSG Achstetten gab durch einen klaren 5:2-Sieg die rote Laterne ab.

TSV Ummendorf – SV Ringschnait 1:1 (1:1). Im Lokalderby sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch. Die Gastgeber hatten Toptorjäger Manuel Münst gut im Griff und kamen durch einen herrlichen Distanzschuss von Matthias Knupfer (20.) zum 1:0. Matthias Hatzing hätte für den TSV kurz darauf nachlegen können, stattdessen nutzte Julian Kloos (35.) ein Missverständnis in der TSV-Abwehr zum 1:1. Auch nach nach dem Seitenwechsel spielten beide Mannschaften in der guten Bezirksliga-Partie mit offenem Visier, wiederum Hatzing hatte die erneute Führung für die Gastgeber auf dem Fuß. In der bis zum Schluss spannenden Partie blieb es beim leistungsgerechten Remis.

SV Baustetten – TSV Kirchberg 0:3 (0:2). Die konterstarken und hellwachen Gäste nutzten die Fehler der Heimelf gnadenlos aus. In den ersten 20 Minuten war die Heimelf das klar aktivere Team, Daniel Kohler (26.) legte die Kugel aber nach einem unnötigen Ballverlust des SVB ins lange Eck zum 0:1. Nach einem weiteren Fehler im Spielaufbau der Heimelf traf Alexander Luppold (31.) für die gut und schnell umschaltenden Gäste zum 0:2. Gästekeeper Benedikt Berger rettete gegen die nach dem Wechsel besser ins Spiel kommende Heimelf zwei Mal glänzend, Philipp Geiser (77.) traf aber aus der Drehung zum 0:3. In der Schlussphase hätten die Gäste sogar noch höher gewinnen können.

VfB Gutenzell – Olympia Laupheim II 1:0 (0:0). Die Heimelf beendete mit einer über die gesamte Spielzeit kompakten Vorstellung den Heimfluch gegen die Olympia II. Torchancen gab es in Halbzeit eins für beide Teams wenig zu vermelden, das Tor des Tages gelang Jürgen Hagel (47.) mit einer Kopfball-Bogenlampe aus zehn Metern nach Flanke von Michael Poser. Die Gäste hatten durch einige Freistöße ihre Torannäherungen, bei der besten Chance scheiterte Robin Dürr an VfB-Keeper Benny Poser. Hagel, Timon Kurutjidis und Matthias Wiest hatten noch VfB-Möglichkeiten, Poser hielt in der Schlussphase noch einen guten Schuss von Ahmet Gündüz.

SF Schwendi – SV Sulmetingen 0:0. In der etwas zerfahrenen Partie waren die Gäste dem Sieg näher. Nach einer anfänglichen Abtastphase hatte Christian Ehe zwei Möglichkeiten für die Sportfreunde, der allein aufs Tor zulaufende Frank Frommann traf für die Gäste nur den Pfosten. Nach einem Freistoß von SVS-Spielertrainer Heiko Gumper traf Frommann per Kopf wieder nur Aluminium. SF-Keeper Fabian Ammann rettete kurz vor dem Wechsel gegen Timo Bayer. Die Freistöße der Gäste, immer getreten von Gumper, brachten nach dem Wechsel öfter Gefahr, in der letzten Minute wurde der von Felix Koch gut freigespielte Michael Lerch im letzten Moment geblockt.

SV Dettingen – SV Steinhausen 1:3 (1:0). Die Gäste stellten ihre Auswärtsstärke erneut unter Beweis und siegten nicht unverdient. Christian Lindner (27.) brachte die Heimelf mit einem satten 16-Meter-Schuss nach guter Ablage von Felix Buck mit 1:0 in Führung. Die Gäste zogen danach das Tempo merklich an, Tobias Rothenbacher traf erst den Pfosten und zielte dann knapp daneben. Nach einem an Michael Kienle verwirkten Elfmeter glich Philipp Borner (48.) zum 1:1 aus. David Freisinger (69.) markierte mit einem Schuss aus der Drehung das 1:2, für den SVD verpasste Steffen Zott zwei Mal den Ausgleich. Julian Gerner (90.+2) traf ins verwaiste SVD-Tor zum 1:3.

TSG Achstetten – SV Eberhardzell 5:2 (1:0). Nach der frühen 1:0-Führung von Daniel Krug (11.), der ein Zuspiel von Tobias Osswald verwertete, drückte der Gast aufs Tempo und hatte auch zwei Mal die Chance zum Ausgleich. Tomislav Jauer schickte nach der Pause Daniel Krug (62.) auf die Reise, der in Torjägermanier zum 2:0 abschließen konnte. Kurz später war Tobias Osswald (64.) zur Stelle und schoss zum 3:0 ein. Die TSG bestimmte die Partie, musste aber durch Martin Hauler (67.) das 1:3 hinnehmen. Wiederum der gute Tobias Osswald (77.) und Roland Dreja (80.) schraubten das Ergebnis auf 5:1, der Treffer zum 5:2 von Simon Baur (90.+2.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik für die Gäste.