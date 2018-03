Ummendorf muss sich in Stafflangen bewähren

Der Tabellenführer TSV Ummendorf muss in der Fußball-Kreisliga A I in Stafflangen antreten. Ein Illertalderby steht zwischen dem SV Dettingen II und Erolzheim an. Winterstettenstadt hat Heimrecht gegen Unterschwarzach. Das Heimspiel des FV Biberach II wird am Sonntag, 25. März, um 13.15 Uhr auf dem Kunstrasen Nummer eins am Erlenweg angepfiffen. Alle anderen Spiele am Sonntag beginnen um 15 Uhr.

Einen Auftakt nach Maß legte der TSV Ummendorf nach der Winterpause hin. Mit einem halben Duzend Tore wurde Bellamont abgefertigt und die Tabellenführung vor Mittelbiberach auf fünf Punkte ausgebaut. Am Sonntag dürfte es aber für den TSV schwieriger werden, an die begehrten Punkte zu kommen. Beim SV Stafflangen gilt es, sich zu bewähren. Der SVS startete mit einem 4:0-Sieg gegen Muttensweiler aus der Winterpause. Ummendorf braucht eine gute Leistung, um auch in Stafflangen drei Punkte einstreichen zu können.

Erlebnisse unterschiedlicher Art

Zwei Erlebnisse unterschiedlicher Art hatten am vergangenen Spieltag der FV Biberach II und der SV Ochsenhausen II, die in Biberach direkt aufeinandertreffen. Der Tabellenletzte Biberach II ging in Haslach mit 1:8 baden. Ochsenhausen II gewann überraschend das Derby gegen Erlenmoos mit 3:0 und hat so zum Tabellendrittletzten Winterstettenstadt nach Punkten aufgeschlossen. Ochsenhausen II wird alles daran setzen, die Punkte mitzunehmen. Beim FVB II scheint sich in der Winterpause nichts zum Guten geändert zu haben.

In Erlenmoos sind zwei Verlierer unter sich. Der Gastgeber SV Erlenmoos, als auch die Gäste vom SV Muttensweiler haben den Start gründlich vergeigt. Beide Vereine werden versuchen, möglichst schnell wieder in die Spur zu finden. Für Muttensweiler dürfte in dieser Saison nach vorne nicht mehr viel gehen.

Der SV Winterstettenstadt hat erst 14 Spiele bestritten, braucht jetzt aber unbedingt Punkte, um Ochsenhausen II in Schach zu halten. Aber auch die Gäste von der LJG Unterschwarzach haben mit ihren zwölf Punkten nur einen Zähler mehr als der SVW. Es ist für beide Teams ein Spiel um den Klassenerhalt. Kein Team hat im Jahr 2018 bisher ein Punktspiel bestritten und weiß, wo es wirklich steht.

Auch die Illertalvereine SV Dettingen II und SV Erolzheim haben bisher noch nicht ins Geschehen eingegriffen. Erolzheim will vorn noch ein Wörtchen mitreden. Für den Gastgeber Dettingen II geht es um den Klassenerhalt. Mit einem Punkt wäre der SVD II nicht unzufrieden.

Der FC Mittelbiberach sollte gewarnt sein. Der Gast vom SV Haslach hat sich gegen Biberach II ordentlich warmgeschossen. Zu acht Toren dürfte der SVH aber in Mittelbiberach nicht kommen. Der FCM will auf jeden Fall Tabellenplatz zwei verteidigen. Die Gäste wären mit einem Remis einverstanden.

Der Tabellenvierte SV Kirchdorf will noch weiter nach vorn. Zum Gastspiel kommt der FC Bellamont, der bei Ummendorf böse unter die Räder kam. Kirchdorf sollte sich von diesem Ergebnis nicht blenden lassen. Der SVK kennt seine derzeitige Leistungsstärke noch nicht und der FCB will die Scharte möglichst schnell auswetzen.