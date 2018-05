Ummendorf kann Meisterstück perfekt machen

In der Fußball-Kreisliga A I steht das Spitzenspiel Ummendorf gegen Erolzheim an. Der SV Stafflangen hat ein Heimspiel gegen den SV Haslach vor der Brust. Illertaler unter sich heißt in der Begegnung Kirchdorf gegen Dettingen II. Alle Spiele werden am Sonntag, 27. Mai, um 15 Uhr angestoßen.

Kurz vor der Meisterschaft steht der TSV Ummendorf. Ein Sieg oder ein Remis gegen den SV Erolzheim und der Sekt kann ausgepackt werden. Die Lage für die Gäste aus dem Illertal ist nicht günstig, denn der SV Stafflangen hat nur einen Punkt weniger und setzt zum Sprung auf den Relegationsplatz an. Gastgeber Ummendorf will sich die Chance nicht entgehen lassen, gegen den Tabellenzweiten auf eigenem Platz Meister zu werden. Sollte dies gelingen, wäre es am Ende doch noch ein frühzeitiger Titelgewinn für den TSV. Es hat in der abgelaufenen Saison nicht immer danach ausgeschaut.

Für den SV Stafflangen ist der Relegationsplatz in greifbare Nähe gerückt. Der gute Lauf nach der Winterpause brachte den SVS auf diesen Erfolgspfad. Stafflangen hat Heimrecht gegen den SV Haslach. Es muss eine machbare Aufgabe sein, wenn man Zweiter werden will. Das nächste Auswärtsspiel des SVS steigt beim direkten Konkurrenten in Erolzheim. Dort wird wohl die endgültige Entscheidung fallen.

Der SV Winterstettenstadt fährt zum SV Erlenmoos. Der SVW wird es wieder einmal versuchen, mit etwas Zählbarem nach Hause zu kommen. Die Erfolgsaussichten im Vorfeld sind allerdings erneut gering. Erlenmoos spielt abgeklärt und hat seine Schäfchen längst im Trockenen.

Panik muss noch nicht ausbrechen

Nicht weit voneinander entfernt sind die Vereine aus Bellamont und Unterschwarzach. Der Gastgeber FC Bellamont kann schon für die neue Saison planen. Bei den Gästen der LJG Unterschwarzach ist dies noch nicht ganz der Fall, obwohl die große Panik bei der LJG noch nicht ausbrechen muss. Ein Sieg in Bellamont und Unterschwarzach käme noch zu einem unbekümmerten Saisonausklang.

Im Illertal trifft der SV Kirchdorf auf den SV Dettingen II. Der Gast aus Dettingen geistert noch im dunklen Tabellenkeller herum. Licht würde ein Erfolg in Kirchdorf bringen. Allerdings an drei Punkte aus Kirchdorf werden auch die größten Dettinger Optimisten nicht glauben.

Der SV Muttensweiler ist in der Saison längst auf der Zielgeraden angekommen. Im Heimspiel gegen den SV Ochsenhausen II geht es für den SVM um nichts mehr. Anders sieht es bei den Gästen aus. Der SV Ochsenhausen II tut sich wahnsinnig schwer, hinten rauszukommen und darf als Drittletzter mit zwei Punkten mehr als der Tabellenvorletzte Winterstettenstadt das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber der SV Ochsenhausen II hat einen Vorteil, er darf nach dem Spiel noch zwei Partien spielen. Die Konkurrenz aus Dettingen und Winterstettenstadt nur noch jeweils eine.