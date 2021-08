Ummendorf ist Titelkandidat Nummer eins

3. Spieltag: Sonntag, 29. August: SV Dettingen II – LJG Unterschwarzach (13.15 Uhr), SGM Rot/Haslach – SV Stafflangen (in Haslach), SV Erolzheim – FV Biberach II, SV Kirchdorf – FC Bellamont, SGM Muttensweiler/Hochdorf – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (in Hochdorf), SV Winterstettenstadt – FC Wacker Biberach (alle 15 Uhr), SV Ellwangen – TSV Ummendorf (17.30 Uhr).

1. Spieltag: Sonntag, 15. August: SV Dettingen II – TSV Ummendorf (13.15 Uhr), FV Biberach II – SV Stafflangen, SGM Rot/Haslach – FC Bellamont (in Rot/Rot), SV Erolzheim – FC Wacker Biberach, SV Kirchdorf – LJG Unterschwarzach, SGM Muttensweiler/Hochdorf – SV Ellwangen (in Muttensweiler), SV Winterstettenstadt – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (alle 15 Uhr).

Vollkommen klar ist für die Vereine in der Fußball-Kreisliga A I die Frage, wer am Ende der Saison 2021/22 Meister sein wird. Zwölf Mal wurde der TSV Ummendorf ausgerufen – Mehrfachnennungen waren bei der SZ-Umfrage im Sommer möglich. Mit deutlichem Abstand folgen der FC Wacker Biberach und der FC Bellamont, die jeweils von zwei Teams als Titelanwärter gesehen werden. Der SV Dettingen II sieht in der Schlussabrechnung die SGM Rot/Haslach auf dem Platz an der Sonne.

Saisonziel vorn mitspielen

Grundsätzlich freut sich Oliver Demmeler, Trainer des TSV Ummendorf, über die Favoritenrolle. „Es ist doch nichts Schlechtes, wenn die Konkurrenz uns so stark einschätzt. Allerdings werden wir unser Saisonziel deshalb nicht ändern“, sagt er. Der TSV Ummendorf hat als Saisonziel vorn mitspielen angegeben. „Wenn es mehr wird, soll es uns recht sein“, so Demmeler. Mit der Vorbereitung ist der TSV-Verantwortliche zufrieden. „Gegen den Bezirksligisten SV Baltringen gab es ein Remis und gegen ähnlich starke Kreisligisten wurden zumeist Siege eingefahren.“ Aber die ganz große Aussagekraft misst der TSV-Trainer den Vorbereitungsspielen nicht bei. „Von den Vereinsverantwortlichen wie auch von den Spielern wurde ich hervorragend aufgenommen und ich freue mich auf den Saisonstart“, so Oliver Demmeler.

Zugänge meist aus der eigenen Jugend

Die Zugänge bei den Vereinen kommen meist aus der eigenen Jugend und sind deshalb in ihrer Anzahl sehr übersichtlich. Bis auf den FV Biberach II, bei dem die Liste der Neuen länger ist. Auf der anderen Seite haben aber auch mehrere Spieler den Verein verlassen. Der SV Winterstettenstadt darf sich über den vom FV Bad Schussenried zurückgekehrten Oliver Zeh freuen, der als Landesliga-Spieler für den SVW sicherlich eine Verstärkung ist.

Vier Wechsel gab es auf dem Trainerstühlen. Der FV Biberach II, der FC Wacker Biberach, der SV Erolzheim und der TSV Ummendorf haben in der zweiten Corona-Saison die Übungsleiter gewechselt.

Ob dem TSV Ummendorf tatsächlich so ein Durchmarsch gelingt, wie dieser vorhergesagt wird, wird sich zeigen. Entscheidend wird sein, welche Mannschaften nach der langen Zwangspause am schnellsten ihren Rhythmus wiederfinden.

Klar in der Favoritenrolle

Der TSV Ummendorf ist zum Saisonauftakt am kommenden Sonntag, 15. August, beim SV Dettingen II klar in der Favoritenrolle. Spannender dürfte die Partie SGM Rot/Haslach gegen den FC Bellamont werden. Außerdem steht noch ein Derby zwischen dem FV Biberach II und dem SV Stafflangen auf dem Spielplan. Ebenso wie bei dem Derby, ist auch bei den restlichen Spielen eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. Die Partie in Dettingen wird um 13.15 Uhr angepfiffen. Die restlichen Spiele beginnen um 15 Uhr.