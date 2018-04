Ummendorf II verlässt den letzten Platz

Der TSV Ummendorf II hat in der Fußball-Kreisliga A II deutlich gegen Inter Laupheim gewonnen und übergibt die rote Laterne an Maselheim-Sulmingen. Mettenberg erkämpft sich ein Remis gegen Schemmerhofen.

TSV Ummendorf II – FC Inter Laupheim 4:1 (1:0). Die Gastgeber waren besser und siegten in dieser Höhe verdient. Der Anschlusstreffer kam viel zu spät. Tore: 1:0 Stefan Kärcher (42.), 2:0 Andreas Arendt (57.), 3:0 Ingo Deibler (63.), 3:1 Josip Culjak (80. FE), 4:1 Timo Ditscher (85. FE).

FC Wacker Biberach – SV Laupertshausen 3:2 (2:0). Der FC Wacker hatte in puncto Chancenauswertung die Nase vorn. Die Gäste gaben jedoch nie auf. Tore: 1:0, 2:0 Markus Maichle (28., 37.), 3:0 Onur Kazanci (72.), 3:1 Matthias Jörg (86.), 3:2 Steffen Miller (90.+2). Res.: Abgesagt wegen Spielermangels beim FC Wacker. Wertung: 3:0 für Laupertshausen.

SV Baustetten – SC Schönebürg 2:0 (0:0). In der ersten Halbzeit zeigten beide Teams ein ausgeglichenes Spiel. Im zweiten Durchgang war dann der SVB einen Tick besser und konnte in der 60. Minute durch Klaus Romer mit 1:0 in Führung gehen. Das Spiel wurde aber erst in der 86. Minute entschieden, als Philipp Schaible auf 2:0 erhöhen konnte. Res.: 5:0.

SG Mettenberg – SV Schemmerhofen 0:0. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten. Am Ende verdiente sich Mettenberg das Remis redlich. Bes. Vork.: SGM-Torhüter Florian Math hält in der 72. Minute einen Foulelfmeter, Gelb-Rote Karte für SGM-Spieler Florian Gauß (88.).

SV Äpfingen – SF Bronnen 1:4 (0:2). Von der ersten Minute an ließen die Gäste keinen Zweifel aufkommen, dass sie heute als Sieger das Spielfeld verlassen wollen. Nach einer Stunde war die Partie entschieden. Tore: 0:1 Tomislav Jauer (8.), 0:2 Marius Baur (16.), 0:3, 0:4 Nicolai Pietsch (61., 68.), 1:4 Andreas Paal (73. FE). Res.: Abgesagt wegen Spielermangels bei Bronnen. Wertung: 3:0 für Äpfingen.

SV Burgrieden – SV Mietingen II 0:0. Keiner Mannschaft gelang der entscheidende Schlag. In einer kämpferisch geführten Partie hatten in der Schlussphase beide Teams die Chance zum Siegtreffer. Bes.: Vork.: SVB-Torhüter Artur Wolter pariert in der 52. Minute einen Foulelfmeter.

TSG Achstetten – TSG Maselheim-Sulmingen. Abgesagt wegen Spielermangels bei Maselheim-Sulmingen. Wertung: 3:0 für Achstetten.