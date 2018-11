Ummendorf II holt den ersten Saisonsieg

Der Tabellenzweite SV Eberhardzell II hat die Gunst der Stunde in der Fußball-Kreisliga B I nicht genutzt. Ausgerechnet im Derby unterlag der zuletzt sechs Mal in Folge erfolgreiche SVE mit 1:4 und verpasste es damit, den spielfreien Spitzenreiter FV Biberach abzulösen. Die TSG Achstetten II bezog bei der SG Warthausen II/Birkenhard ihre sechste Niederlage in Folge.

TSV Ummendorf II – SV Eberhardzell II 4:1 (3:0). Die Gastgeber hatten im Derby einen Start nach Maß. Der überragende Vierfachtorschütze Stefan Kärcher schoss eine schnelle Führung heraus, die von den Gästen nicht mehr aufgeholt werden konnte. Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:1 Stefan Kärcher (2.,5.,43.,88.), 3:1 Daniel Kleck (54.).

SG Warthausen II/ Birkenhard – TSG Achstetten 1:0 (1:0). Die Gastgeber kamen zum zweiten Heimsieg in Folge und verbesserten sich in der Tabelle um zwei Plätze. Tor: 1:0 Fabian Wenger (28.).

SV Ringschnait II – SV Baltringen II 1:1 (1:1). Die Gastgeber kamen zu einem sehr schmeichelhaften Remis. Die klar spielbestimmenden Gäste haderten in Halbzeit zwei mit dem Schiedsrichter, der einem Treffer die Anerkennung versagte. Tore: 1:0 Andreas Delueg (6. FE), 1:1 Claudius Kutter (43.).