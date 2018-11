Ummendorf gewinnt Kellerduell

Der SV Sulmetingen hat in der Fußball-Bezirksliga Riß von der Niederlage des VfB Gutenzell im Spitzenspiel nicht profitieren können und unterlag auf eigenem Platz gegen Steinhausen. Punktgleich hinter dem Dritten gehen die SF Schwendi in die Winterpause. Am Tabellenende gehen gleich drei Teams punktgleich in die Pause. Reinstetten siegte beim SV Ringschnait mit 1:0, Ummendorf gewann das Kellerduell gegen Achstetten ebenfalls mit 1:0.

TSV Ummendorf – TSG Achstetten 1:0 (0:0). Mit dem zweiten Sieg in Serie und insgesamt sieben Punkten aus den letzten drei Partien verabschiedete sich der TSV erfolgreich in die Winterpause. Im Kellerduell kamen die Gäste mit dem Druck in Halbzeit eins besser zurecht und hatten auch die klar besseren Chance. Ein verschossener Elfmeter von Marc Müller und eine zu harte Rote Karte für Timo Ludwig vor der Pause waren die Knackpunkte der Partie. Die Heimelf stellte in der Halbzeit taktisch um und hatte schnell Erfolg. Manuel Buschmann (48.) traf mit einem Schuss aus der zweiten Reihe zum 1:0 in den Winkel. Im Anschluss waren die Gastgeber das bessere Team, ließen bis zum Schlusspfiff aber mehrere hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt.

SV Ringschnait – SV Reinstetten 0:1 (0:0). Die Gastgeber agierten fast während der gesamten Spielzeit ideenlos, die Gäste investierten mehr ins Spiel und verdienten sich letztlich auch den dritten Saisonsieg. Manuel Münst hatte in der ereignislosen ersten Hälfte noch den besten Ansatz für die Boscher-Elf zu einer torreifen Szene, bei den Gästen traf Patrick Kiekopf aus 20 Metern nur die Querlatte. Nachdem die Gastgeber nach der Pause nach einem Zusammenspiel zwischen Martin Sowa und Münst wieder zu keinem Abschluss kamen, wurden die Gäste deutlich stärker. Matthias Leichtle vergab zunächst eine gute Kopfballchance, Jan Binanzer (68.) gelang freistehend aus fünf Metern das 0:1. Leichtle und Robin Kammerlander hätten für die Gäste erhöhen können, die letzte Chance der Heimelf hatte Florian Uetz.

SV Sulmetingen – SV Steinhausen 1:3 (1:0). Marco Hagel (10.) brachte die Heimelf per Kopf nach Vorarbeit von Spielertrainer Heiko Gumper mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause versäumten es die Platzherren nachzulegen und blieben auch nach dem Wechsel im Verwaltungsmodus. Die Gäste dagegen schalteten einen Gang hoch, zeigten eine engagierte zweite Hälfte und kamen folgerichtig zum 1:1 durch Florian Kienle (65.), der einen Freistoßsbpraller von Tobias Rothenbacher nutzte. Rothenbacher setzte danach einen Freistoß aus 20 Metern an den Pfosten, ehe David Freisinger (85.) einen guten Angriff zum 1:2 abschloss. Max Wanner (90. +1) besiegelte mit dem 1:3 nach einem Konter die dritte SVS-Saisonniederlage. Bes. Vork: Gelb-Rot für Thomas Stöferle (64./Sulmetingen).

SV Baustetten – SV Eberhardzell 2:2 (0:1). Wenige Minuten fehlten dem Aufsteiger, um auf Platz zwei zu überwintern. Die sehr engagiert spielenden Gäste hatten den besseren Start und durch Tobias und Matthias Rehm zwei gute Möglichkeiten. Christian Wiedemann (14.) schloss einen sauberen Angriff mit dem 0:1 ab. Bei der bis zur Pause nicht in Bestform spielenden Heimelf hatten Felix Beulig und Tobias Glass Chancen. Nach der Pause hatten die Gastgeber mehr Präzision im Spiel, Kapitän Marcel Schwarzmann (70.) verwandelte einen an Marvin Schmid verwirkten Elfer zum 1:1. Nach guter Vorarbeit von Manoel Leven markierte Christian Rodi (74.) das 2:1. Ein aus SVB-Sicht strittiger Elfmeter führte durch Tobias Rehm (86.) zum 2:2. Marvin Schmid hatte kurz vor Schluss die Chance zum Siegtreffer.

SF Schwendi – SV Baltringen 2:0 (0:0). Die Sportfreunde lieferten zum Abschluss einen überzeugenden Auftritt ab, die Gäste enttäuschten und blieben unter ihren Möglichkeiten. Die Heimelf hatte nach guten Zusammenspiel zwischen Emil Baur und Tobias Hörmann nach drei Minuten die erste gute Möglichkeit, Tobias Mayr mit einem guten Schuss und Baur mit einem Heber verzeichneten weitere gute Offensivaktionen bis zur Pause. Die Gäste hatten die durch ein paar Distanzschüsse, die alle ohne Erfolg blieben. Nach gutem Pressing der SF spielte ein Gästeakteur Tobias Mayr (50.) in die Füße, der zum 1:0 einnetzte. Die Heimelf erspielte sich dann Chancen im Minutentakt, ehe Alexander Jöchle (83.) nach Vorarbeit von Kapitän Felix Koch mit dem 2:0 alles klar machte.

TSV Kirchberg – Olympia Laupheim II 2:0 (1:0). Die Gastgeber zogen die Reißleine und beendeten endlich ihre lange Sieglosserie. Alexander Luppold (3.) erlief einen zu kurz geratenen Rückpass und schob zur frühen 1:0-Führung ein. Die Gäste hatten danach zwar mehr Ballbesitz, waren im Strafraum bis zur Halbzeit aber ebenso ungefährlich wie die auf Konter lauernden Platzherren. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Mittelfeldakteur Roque Garcia Walcher (62.) legte die Heimelf dann nach. Dennis Raible nutzte ein Missverständnis in der Gästeabwehr und legte auf für Alexander Luppold (64.), der bequem zum 2:0 einschieben konnte. Die Gastgeber standen danach tief, die Gäste beorderten Spielertrainer Georg Depperschmidt in die Spitze, was aber ohne Erfolg blieb. Bes. Vork.: Gelb-Rot Janis Cohn (86./FVO II).