Ummendorf fordert im Derby Ringschnait

Der SV Ringschnait empfängt im Topspiel der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals Riß den TSV Ummendorf zum Derby. Dies ergab die Auslosung am Dienstag bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Biberach.

„Da sind sehr gute Partien dabei“, kommentierte Bezirkspokalspielleiter Willi Gerster, unter dessen Aufsicht die Ziehung stattfand, das Ergebnis der Auslosung. Glücksfee war SZ-Mitarbeiterin Laura Hummler, die mit dem Bezirksliga-Duell zwischen Ringschnait und Ummendorf nicht nur ein Derby zog. „Da ist Ringschnait der Favorit. Der SVR ist gut drauf. Ummendorf dürfte es den Ringschnaitern aber sicher nicht einfach machen wollen“, so Willi Gerster. Aktuell ist der SVR Tabellenführer und Aufsteiger Ummendorf Elfter. Für Ringschnaits Spielertrainer Simon Boscher dürfte es eine besondere Partie werden, da er zuvor in gleicher Funktion mehrere Spielzeiten beim TSV Ummendorf tätig war.

Erlenmoos empfängt Gutenzell

Ein Derby erwartet auch den SV Ochsenhausen II, der den FC Bellamont empfängt. Beide Mannschaften erwischten einen völlig unterschiedlichen Saisonstart in der Kreisliga A I. Während der SVO II nach drei absolvierten Spielen mit null Punkten dasteht und das Tabellenende ziert, hat der FCB schon sechs Zähler auf der Habenseite. Zum dritten Derby kommt es in Runde drei in Erlenmoos. Dort trifft der heimische SVE (Kreisliga A I) auf den Bezirksligisten VfB Gutenzell, der als klarer Favorit in die Begegnung geht.

Schwere Aufgabe

Eine schwere Aufgabe wartet auf die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren oder den Finalisten der Vorsaison, den SV Schemmerhofen. Beide Mannschaften treffen am Mittwoch in Oggelsbeuren noch in einem verlegten Spiel der zweiten Runde aufeinander. Der Sieger der Partie empfängt danach in Runde drei den Landesliga-Absteiger SV Mietingen.

Als Spieltermin für die Drittrundenpartien ist Donnerstag, 6. September, vorgesehen. Einzig das Heimspiel des FC Mittelbiberach, aktuell Tabellenvierter der Kreisliga A I, wird erst am 12. oder 13. September ausgetragen. Der Grund: Der Gegner wird erst am Donnerstag, 6. September (18 Uhr), im Aufeinandertreffen der beiden Bezirksligisten TSG Achstetten und TSV Kirchberg ermittelt.