Ummendorf deklassiert Erolzheim und ist Meister

Der TSV Ummendorf hat in der Fußball-Kreisliga A I mit einem 7:1-Sieg gegen den SV Erolzheim sein Meisterstück gemacht. Stafflangen gewann 6:0 gegen Haslach und rückt auf Platz zwei vor. Am Tabellenende spielten Winterstettenstadt und Ochsenhausen II unentschieden. Unterschwarzach bringt sich durch die Niederlage beim FC Bellamont noch in Not.

SV Muttensweiler – SV Ochsenhausen II 2:2 (0:2). Der SVM begann gut und hatte Chancen, um in Führung gehen zu können. Stattdessen leistete sich die Heimelf zwei eklatante Fehler und die Gäste gingen mit einer 2:0-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber zum verdienten Ausgleich, wobei auch die Gäste noch hochkarätige Kontermöglichkeiten hatten. Tore: 0:1, 0:2 Johannes Ruf (28. HE, 33.), 1:2 Christian Werner (48.), 2:2 Oliver Mayer (66.).

FC Bellamont – LJG Unterschwarzach 5:1 (2:0). Der FCB war die bessere Mannschaft und gewann das Spiel verdient. Allerdings fiel der Heimerfolg um zwei Tore zu hoch aus, da sich die LJG immer gegen die drohende Niederlage stemmte. Tore: 1:0, 4:0 Denis Härle (4., 55.), 2:0 Uwe Martin (15.), 3:0 Niklas Koch (50. FE), 4:1 Joachim Welte (58.), 5:1 Stephan Maucher (70.). Bes. Vork.: LJG verschießt in der 20. Minute einen Foulelfmeter. Res.: 5:1.

TSV Ummendorf – SV Erolzheim 7:1 (4:1). Mit einem Schützenfest holte sich der TSV Ummendorf vorzeitig den Meistertitel. Tore: 1:0, 4:1 Marius Ochsenwadel (10., 35.), 1:1 Simon Harder (21.), 2:1, 5:1 Matthias Hatzing (23., 58.), 3:1 Benedikt Grickscheit (32.), 6:1, 7:1 Christian Herth (70., 72.).

SV Stafflangen – SV Haslach 6:0 (2:0). Schon in der siebten Minute gelang den Gastgebern der Führungstreffer, dann hatten sie aber bis zum 2:0 in der 31. Minute einen Durchhänger. Besonders in der zweiten Halbzeit war die Richtung in Stafflangen klar, der SVS steuerte einen auch in dieser Höhe verdienten Heimerfolg an. Tore: 1:0 Manuel Schirmer (7.), 2:0, 3:0 Birkan Cap (31., 65.), 4:0, 5:0 Bernd Weiler (70., 79.), 6:0 Tim Stallbaumer (86.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für SVH-Spieler Christian Pacun (57.). Res.: 2:4.

SV Kirchdorf – SV Dettingen II 0:1 (0:1). Der SV Kirchdorf zeigte eine schwache Leistung. Der Gast aus Dettingen wollte mehr und wurde dafür am Ende auch belohnt. Erst in der Schlussviertelstunde wollten die Gastgeber das Spiel noch drehen. Das Tor des Tages erzielte SVD-Spieler Sascha Rampp in der 30. Minute.

SV Erlenmoos – SV Winterstettenstadt 1:1 (0:1). Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen mit leichten Vorteilen für den SVE. Auch im zweiten Spielabschnitt wogte die Partie hin und her. In der Schlussphase des Spiels hätten beide Mannschaften noch den Siegtreffer erzielen können. Tore: 0:1 Niklas Müller (32.), 1:1 Christan Wiest (68.). Bes. Vork.: Rote Karte für SVE-Spieler Manuel Schad in der 45. Minute. Res.: 5:0.