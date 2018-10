Umleitungen wegen Südbahn-Arbeiten

Im Zuge der Baumaßnahme zur Elektrifizierung der Südbahn und der hierfür notwendigen Sperrung der Brücke über den Eselsberg sowie der Unterführung muss der komplette Verkehr umgeleitet werden. Das teilt die Biberacher Stadtverwaltung mit. Gleichzeitig werden Verbesserungen für Fußgänger und Radler umgesetzt.

In Zeiten der Vollsperrung der Brücke am Eselsberg, wie sie aktuell besteht, bleibt die Ampelanlage am Einmündungsbereich Ulmer Straße/Eisenbahnstraße/Rißstraße ausgeschaltet. Überdies wird die Einmündung der Rißstraße in die Ulmer Straße für den Autoverkehr voll gesperrt. Dies verbessere den Verkehrsfluss für alle Verkehrsteilnehmer, heißt es in der Mitteilung.

Weiter wurde stadteinwärts Richtung Ulmer-Tor-Straße die Furt für Fußgänger und Fahrradfahrer verbreitert. Der nun circa 1,40 Meter breite provisorische Radfahrsteifen von der Eisenbahnstraße bis zum Zeppelinring wurde zusätzlich mit dem Piktogramm „Radfahrer“ und der Fahrtrichtung gekennzeichnet.

Hintergrund für die genannten Regelungen sind die bisherigen Erfahrungen: In den vergangenen Tagen hatte sich in Spitzenzeiten der Verkehr an der Kreuzung Ulmer Straße/Freiburger Straße stark zurückgestaut und Stadträtin Silvia Sonntag (Grüne) hatte im jüngsten Bauausschuss gebeten, den ausgewiesenen Fahrstreifen für Radfahrer aus Richtung Unterführung in die Ulmer-Tor-Straße zu verbreitern. Nach einer Verkehrsschau vor Ort wurden Nachjustierungen festgelegt, die nun umgesetzt wurden.