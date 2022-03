Umgestaltung der Wielandstraße beginnt

In Biberach starten ab Montag, 14. März, die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Wielandstraße zwischen Bismarckring und Gymnasiumstraße. Mit der ausführenden Baufirma Grüner und Mühlschlegel aus Biberach wurde der Bauablauf nochmals konkretisiert. Vorgesehen ist, den Bereich vom Bismarckring bis Gymnasiumstraße und die Seitenstraßen Gießübelgasse und Zeughausgasse bis Schützen 2022 fertigzustellen. In einem weiteren Bauabschnitt nach Schützen erfolgt dann die weitere Umgestaltung der östlichen Gymnasiumstraße bis Radgasse und der Consulentengasse bis zum Marktplatz.

Durch Anpassungen in der Verkehrsführung und der vorübergehenden Aufhebung von Durchfahrtsverboten und Einbahnstraßenregelungen sollte der Anlieger- und Zulieferverkehr während der Bauzeit gewährleistet bleiben.

Direkte Baustellenangrenzer mit privaten Stellplätzen können während der Bauphase eine Parkberechtigung für öffentliche Stellplätze im Stadtgebiet beim Tiefbauamt der Stadt Biberach erhalten. Hierbei ist das Parken auf dem Marktplatz, dem Parkdeck Theaterstraße sowie am Sennhof nur im Zeitraum von 16 bis 9 Uhr mit dieser Parkberechtigungskarte erlaubt. Das Parken auf den Bewohnerparkplätzen ist nicht erlaubt. An allen anderen Parkplätzen kann ganztags geparkt werden. Darüberhinausgehende Andienung im Baustellenbereich kann in Absprache mit der Baufirma und der zuständigen Bauleitung organisiert werden.

Die angrenzenden Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister im Baustellenbereich können immer zu Fuß erreicht werden. Die Zufahrten für Rettungsdienst und Feuerwehr im Baustellenbereich bleiben so gut wie möglich gewährleistet.

Die Einbahnstraßenführung auf dem Marktplatz und der Consulentengasse wird während der Bauzeit aufgehoben. Von der Theaterstraße aus kann wieder auf den Marktplatz eingefahren werden. Der Anlieger- und Baustellenverkehr darf vom Marktplatz kommend in die Consulentengasse Richtung Gymnasiumstraße einfahren. Es wird somit auch ermöglicht ein Teil des Baustellenverkehrs über die die Consulentengasse abzuwickeln. Am Ende des westlichen Marktplatzes zwischen Schrannenstraße und Consulentengasse wird es eine Wendemöglichkeit geben.

Die Anlieger der Weberberggasse und Emmingergasse können über die Engelgasse beziehungsweise Justinus-Heinrich-Knecht-Straße erreicht werden. Das Zufahrtsverbot von der Engelgasse zur Justinus-Heinrich-Knecht-Straße wird aufgehoben.

Im Teilbereich östlich der Wielandstraße werden die Anlieger über die Glockengasse geleitet. Das Zufahrtsverbot zur Glockengasse ab dem Ehinger-Tor-Platz wird aufgehoben. Die Glockengasse kann dann in beiden Richtungen befahren werden. Im weiteren Verlauf kann die Gymnasiumstraße zwischen Glockengasse und Radgasse ebenfalls in beide Richtungen befahren werden. Ab der Radgasse beginnt dann der Baustellenbereich.

Die genannten Umleitungsstrecken befinden sich größtenteils in verkehrsberuhigten Bereichen. Es wird daher um eine angepasste und zurückhaltende Fahrweise gebeten.