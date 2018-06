Umfrage: Wie groß ist die Vorfreude auf die Fußball-WM?

In neun Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Ob die Menschen schon in Stimmung sind? SZ-Praktikantin Laura Hummler hat sich auf dem Biberacher Marktplatz umgehört und wollte wissen, wie groß die Vorfreude ist.

Denis Sauter (Foto: Laura Hummler)

Bereits voller Vorfreude ist der zwölfjährige Denis Sauter aus Schemmerberg, der selbst in der SG Altheim/Schemmerberg kickt. Er sammelt und klebt bereits fleißig Fußballsticker ein, das Trikot wird auch bald ausgepackt. „Vielleicht setze ich mir beim Spielschauen sogar meine Deutschland-Perücke auf.“

„Bei mir kommt erst so richtig Stimmung auf, wenn das erste Spiel angepfiffen wird.“

Das sagt Melanie Welte aus Biberach. Spiele werde sie mit Freunden spontan zu Hause verfolgen.

Constantin Ruppel (Foto: Laura Hummler)

Noch nicht ganz gepackt vom WM-Fieber, aber zumindest Fußballfan, ist auch der 13-jährige Constantin Ruppel aus Biberach. Sein Lieblingsspieler ist Torwart Manuel Neuer. „Die Spiele schaue ich mit Freunden zu Hause an.“

Auch das Trikot von Tobias Zept aus Bad Waldsee hängt noch im Schrank, doch auch er werde sich die WM nicht entgehen lassen:

„Die Deutschlandfahnen kommen dann circa ein bis zwei Tage vorher ans Auto.“

Klaus Mehre aus Biberach geht die Tendenz, sich für die WM zu begeistern, deutlich zurück: „Viele meiner Freunde sind der Meinung, die WM interessiere sie eigentlich gar nicht mehr. Auch ich selbst bin lange nicht mehr so interessiert wie damals, als ich selbst gespielt habe.“ Schade sei es trotzdem, meint er.

Eve Wörle (Foto: Laura Hummler)

Eve Wörle aus Biberach begeistert sich zwar für die WM-Spiele, sieht aber Russland als Gastgeber kritisch: In Anbetracht der aktuellen politischen Verhältnisse ist sie skeptisch, ob deutsche Politiker auch nach Russland zur WM fahren sollten.

Peter Bohms (Foto: Laura Hummler)

Ähnlich äußerte sich Peter Bohms: „Den Austragungsort finde ich ehrlich gesagt nicht so prickelnd. Aber ansonsten freue ich mich, auch wenn Schweinsteiger nicht mehr dabei ist. Ich hänge sicher auch meine Fahne an den Mast vors Haus.“ Momentan sei für den Biberacher jedoch die Bundesliga noch aktueller. Aber das sollte sich wohl bald ändern.