Umfrage: Warum die Biberacher auf den Pfingstmarkt kommen

Der Pfingstmarkt in Biberach hat am Mittwoch etliche Besucher angelockt. SZ-Praktikantin Saskia Dürr fragte bei den Anwesenden nach, was ihnen am Krämer- beziehungsweise am Wochenmarkt besonders gut gefällt.

Peter Grundler aus Ummendorf (Foto: Saskia Dürr)

„Der Markt ist klasse. Er steht für Lebensqualität und für die Begegnung mit verschiedenen Leuten“, sagt Peter Grundler aus Ummendorf. Der 61-Jährige besucht den Markt regelmäßig: „Nur hier bekommt man Obst und Gemüse frisch vom Erzeuger.“

„Hier weiß man, das Gemüse und Obst aus Deutschland kommen“

Für Maria Mussel spielt dieser Aspekt ebenso eine wichtige Rolle, weshalb sie regelmäßig auf dem Wochenmarkt anzutreffen ist: „Hier weiß man, das Gemüse und Obst aus Deutschland kommen.“ Auch Eier oder Gartenplanzen kauft die Frau aus Rißegg hier ein.

Fritz Mayer (links) und Noel-Pascal Schölzle (Foto: Saskia Dürr)

Der achtjährige Noel-Pascal Schölzle aus Biberach möchte den Markt nutzen, um für seinen Opa Fritz Mayer einen Ledergürtel zu kaufen. Fritz Mayer sagt: „Der Pfingstmarkt ist perfekt zum Bummeln. Zudem kann ich Zeit mit meinem Enkel verbringen.“

Renate Wolbert-Schmidlin (Foto: Saskia Dürr)

Um unter Menschen zu kommen sei der Markt ideal, stellt Renate Wolbert-Schmidlin fest und fügt hinzu: „Ich liebe es, unter Menschen zu sein. Für mich ist das ein Vergnügen.“ Die Biberacherin kauft insbesondere Fisch und Gemüse ein: „Besonders schätze ich hier das Saisonale.“

Claudia Bannert (Foto: Saskia Dürr)

Vor allem wegen der Süßigkeiten mag Claudia Bannert aus Biberach den Markt: „Hier hat man halt doch eine ganz andere Auswahl als im Supermarkt.“ Darüber hinaus sei der Pfingstmarkt ein guter Anlass, um durch die Stadt zu schlendern. „Heute habe ich Hochzeitskarten gekauft, da ich bald heiraten werde“, sagt die 34-Jährige strahlend.