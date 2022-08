Umfrage: War das 9-Euro-Ticket eine gute oder schlechte Idee?

Nur noch wenige Tage, dann ist das 9-Euro-Ticket Geschichte. Drei Monate lang konnte man für sehr wenig Geld mit dem Zug ganz Deutschland erkunden. Viele Menschen haben diese Chance genutzt, sind mit dem Zug anstatt mit dem Auto zur Arbeit gefahren, haben das erste Mal ein Rad mit in die Bahn genommen und haben Ausflüge gemacht, die sie sonst vielleicht nicht gemacht hätten. Aktuell diskutiert die Politik darüber, ob es ein Nachfolge-Ticket geben soll.

Wir wollen daher von Ihnen wissen: Halten Sie das für eine gute Idee? Haben Sie das 9-Euro-Ticket genutzt und wenn ja, wie und wie oft? Wohin sind Sie damit gefahren, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Haben Sie das Auto in diesen drei Monaten deutlich weniger genutzt oder genau so viel? Wenn es eine Neuauflage des Tickets geben wird, werden Sie es erneut nutzen oder ist das Ihrer Ansicht herausgeschmissenes Steuergeld? Inwieweit war es im ländlichen Raum überhaupt möglich, dieses Ticket zu nutzen, wo in manchen Dörfern doch nur einmal die Stunde ein Bus fährt? Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung an redaktion.biberach@schwaebischKatrin Bölstler