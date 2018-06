Umfrage: „Ich hoffe, dass Deutschland den Titel verteidigen kann“

Seit Donnerstag läuft die Fußball-WM in Russland. Für die deutsche Nationalmannschaft wird es am Sonntag ernst. Dann steht das erste Vorrundenspiel in der Gruppe F gegen Mexiko an (Anstoß: 17 Uhr). SZ-Praktikantin Laura Hummler hat sich auf dem Biberacher Marktplatz umgehört, wer zu den WM-Favoriten gehört und ob Deutschland die Titelverteidigung gelingen kann.

Bernd Gnann aus Winterstettenstadt bezeichnet sich als Lokalpatriot und drückt am meisten für Deutschland die Daumen. Im Finale könne er sich gut die Partie Deutschland gegen Spanien vorstellen. „Obwohl die ja ihren Trainer entlassen haben. Daher könnte ja vielleicht auch Brasilien ins Finale kommen.“ Sein Tipp für das Spiel Deutschland gegen Mexiko am kommenden Sonntag ist 3:1 für Deutschland.

Auch Ingrid Arnold aus Biberach ist für Deutschland und wünscht sich den erneuten WM-Titel für die DFB-Elf. Sie ist aber noch skeptisch, was die Titelverteidigung angeht: „Da müssen sie schon sehr viel Glück haben. Ich denke dennoch, dass die top drei ein machbares Ziel wären.“ In ihrem Traumfinale stünde nichtsdestotrotz Deutschland. „Mein Tipp fürs Spiel gegen Mexiko ist 2:1 für Deutschland.“

Auch Elisabeth Keul wird am Sonntag das Spiel mit ihrer Familie zusammen verfolgen. „Ich hoffe auf jeden Fall, dass Deutschland ins Finale kommt und den Titel verteidigen kann“, sagt die Schemmerhoferin. Allerdings habe sie nicht genug Wissen, um eine ernsthafte Prognose stellen zu können. Aber das eigene Land bejuble man ja immer, sagt sie.

Selbst Costa Rica hat Fans auf dem Biberacher Marktplatz: David Jocham findet, dass im Finale Costa Rica gegen Deutschland spielen sollte. „Allzu große Gedanken dazu habe ich mir allerdings noch gar nicht gemacht“, meint der Biberacher. Das Spiel am Sonntag wird er von zu Hause verfolgen. „Ich schaue nicht jedes Spiel der WM, aber wenn Deutschland spielt auf jeden Fall.“ Sein Tipp für Sonntag lautet 3:0 für Deutschland.

Die Bad Buchauerin Jessika Knefelkamp und Tochter Paula Knefelkamp sind unterschiedlicher Meinung: Die Mama ist für Deutschland und findet es realistisch, dass die Löw-Elf auch im Finale stehen wird. „Gegen England könnte ich mir gut vorstellen. Die haben ja anscheinend eine ganz gute Mannschaft“, so Jessika Knefelkamp. Deutschland gegen Mexiko geht ihrer Meinung nach 2:1 für Deutschland aus. Ihre Tochter traut Deutschland sogar noch ein Tor mehr zu und tippt auf 3:1. Paula sei für Frankreich. Ronaldo fände sie aber auch ganz cool, sagt Paula und sieht daher auch Portugal gegen Frankreich im Finale.