Umfrage: „Die Meisterschaft ist schon gelaufen“

Die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga beginnt am Freitag, 24. Januar, mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München (Anpfiff: 20.30 Uhr, ARD und Sky). SZ-Redakteur Felix Gaber hat bei heimischen Fußballexperten nachgefragt, wie sie die Lage in Sachen Meisterschaft oder Abstiegskampf einschätzen.

„Die Meisterschaft ist schon gelaufen. Der FC Bayern macht das Rennen“, sagt Alfred Betz , Vorsitzender des B-II-Ligisten SV Ingerkingen. „Die direkte Champions-League-Qualifikation schaffen Leverkusen und Dortmund. Beide haben eine starke Mannschaft“, so der 55-Jährige, der selbst Fan des TSV 1860 München ist. „Wolfsburg und Schalke 04 machen Platz vier unter sich aus.“ Auch mit Blick auf den Abstiegskampf hat Betz eine klare Meinung. „Braunschweig steigt ab. Um den zweiten Abstiegsplatz kämpfen Frankfurt und Nürnberg.“

Für Uwe Schwantes ist der Titel ebenso schon vergeben. „Bayern ist nicht mehr zu stoppen. Die Meisterschaft holen sie zu einhundert Prozent“, ist sich der Trainer des A-II-Ligisten FC Wacker Biberach sicher. Abstiegskandidat Nummer eins ist für ihn Braunschweig. „Die Eintracht hat nicht die Qualität, um in der Liga zu bestehen. Der Klub wird noch Punkte holen, aber es wird nicht mehr reichen“, sagt der Anhänger des Hamburger SV. „Freiburg ist der zweite Abstiegskandidat. Der SC hat zu viel an Qualität vor der Saison verloren“, analysiert der 67-Jährige. „Um den Relegationsplatz wird es heiß hergehen zwischen Nürnberg, Frankfurt, Bremen, Hamburg und Hannover.“ Die schlechtesten Karten hat nach Ansicht des Wacker-Trainers Nürnberg.

Karl-Heinz Lemke , Spielleiter des FV Olympia Laupheim, legt sich in puncto Meisterschaft noch nicht fest. „Solange es noch nicht fix ist, ist Bayern noch nicht durch. Leverkusen ist für mich wahnsinnig stark, für mich überraschend“, sagt der 61-Jährige. „Wenn die Bayern schwächeln sollten, ist Leverkusen da. Die Bayern haben zwar alles selbst in der Hand, das heißt aber noch nicht, dass sie Meister werden.“ Dortmund hat Lemke nicht mehr auf der Rechnung. Das sagt er mit einem weinenden Auge, denn der Spielleiter der Blau-Weißen ist BVB-Fan. „Für die Champions-League-Qualifikation wird es reichen, auch wenn Gladbach und Wolfsburg nicht zu unterschätzen sind.“ Mit Blick auf den Abstiegskampf sagt Lemke: „Ich habe das Gefühl, dass sich Braunschweig noch rettet. Mein Tipp ist, dass Nürnberg und Freiburg direkt absteigen.“ Hannover 96 und der Hamburger SV machen nach seiner Ansicht den Relegationsteilnehmer unter sich aus.